लॉकडाउन की इन आदतों को जीवन में ढाल लीजिए, वायरस से बचे रहेंगे

-विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों ने चेताया है कि कोरोना फिर लौट सकता है। (The World Health Organization and experts warn that Corona may return again)