सूक्ष्म जैविकी विषय में सभी विद्यार्थी फेल

शहर के कैप्स डिग्री कॉलेज में बीएससी तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थी सूक्ष्मजैविकी विषय में फेल कर दिए गए हैं। चिंतित विद्यार्थियों ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम ज्ञापन एसडीएम आरआर पांडे को सौंपकर त्रुटि सुधारने की मांग की। डरे, रूपाली देशमुख, दीपंाकर नारनवरे, सूरज पराडकर ने बताया कि सभी विषयों में अच्छे अंक मिले है, लेकिन सूक्ष्मजैविकी विषय में फेल कर दिया गया है।

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना. शहर के कैप्स डिग्री कॉलेज में बीएससी तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थी सूक्ष्मजैविकी विषय में फेल कर दिए गए हैं। चिंतित विद्यार्थियों ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम ज्ञापन एसडीएम आरआर पांडे को सौंपकर त्रुटि सुधारने की मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सुदर्शन कोल्हे, दीपेश जगताप, कृष्णा बारंगे के साथ पहुंचे पायर ठोंबरे, चित्रा बावनकर, काशी कोल्हे, प्रज्ञा वानखेडे, साधना कोडापे, जयरी बान्द्रे, विद्या तरूडकर, किरण कसलीकर, मनीषा उंकार, रानी गाडरे, रूपाली देशमुख, दीपकर नारनवरे, सूरज पराडकर ने बताया कि सभी विषयों में अच्छे अंक मिले है, लेकिन सूक्ष्मजैविकी विषय में फेल कर दिया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बीएससी संकाय के विद्यार्थियों को सभी विषयों में कम अंक मिलने पर पुनर्मूल्यांकन की मांग की है। विद्यार्थियों को मानसिक रूप से परेशान करने को लेकर एबीवीपी ने विश्वविद्यालय प्रबंधन का जमकर विरोध किया। कुलपति के नाम एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में बताया है कि सूक्ष्मजैविकी, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र विषयों में कुछ छात्र- छात्राओं को एक- एक अंक दिए गए हैं। अन्य विषयों में दो व छह अंक मिले हैं। एबीवीपी के दीपेश जगताप और सुदर्शन कोल्हे के साथ विद्यार्थियों ने इस समस्या को लेकर तहसील का घेराव किया। उन्होंने पुनर्मूल्यांकन कर जल्द परिणाम घोषित करने की मांग की। सहायक आयुक्त एनएस वरकड़े एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी नारायण सिंह परिहार को स्थानांतरण होने पर पुराने उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण में विदाई दी गई। इस दौरान सभी शिक्षक व अधीक्षक रहे। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सिंगारदीप में भी दोनों को शॉल एवं श्रीफल देकर सम्मानित कर विदाई दी। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष लक्ष्मीकांत नागरे, जनपद उपाध्यक्ष निरंकुश नागरे, बीईओ रमेश गांजरे, प्राचार्य मोहन सलामे, अधीक्षक वीरेंद्र सोनी, सुनील देशमुख,नरेंद्र सिंह ठाकुर, अधीक्षिका गीता पहाड़े, सतीश डोंगर,रजत वानखेड़े उपस्थित रहे।

All the students failed in the subject of microbiology