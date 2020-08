इंटरनेट की दुनिया के कुछ अमेजिंग फंडे

नो प्रिपोजिशन

सर्च इंजन इस तरह डिजायन किए गए हैं कि अधिकांश प्रिपोजिशन उनके लिए बेमानी हैं। इसलिए की- वर्ड्स में with, and, of, for, in जैसे शब्दों का यूज करना नासमझी है, क्यूंकि हम सर्च के लिए जितने वर्ड लिखते हैं, सर्च इंजन इन सभी शब्दों को ढूंढता है। भले ही वे मैटर में किसी भी जगह और किसी भी क्रम में क्यों न हों। इससे टाइम भी ज्यादा लगता है और बहुत से इररेलिवेंट रिजल्ट भी सामने आ जाते हैं।

कैटेगरि सलेक्शन

कई बार सही कैटेगरि नहीं चुनने की वजह से सर्च में प्रॉब्लम आ जाती है। मसलन अगर हमें ऐश्वर्या राय के वेक्स स्टेच्यू से संबंधित मैटर पढऩा हो, तो वेब की बजाय न्यूज कैटेगरि में जाना बेहतर होगा। अगर हम वेब कैटेगरि में तलाशेंगे तो ऊपर के नतीजों में हमें ऐश्वर्या राय की बायोग्राफी ही मिलेगी, जबकि न्यूज कैटेगरि में पहली नजर में यह मिल जाएगा। इसी तरह इमेज, ग्रुप आदि कैटेगरी को चुनकर रिसर्च को शार्प किया जा सकता है।

चेंज द की वर्ड

कभी-कभी हम एक ही की वर्ड को लेकर सर्च करते चले जाते हैं, लेकिन रिजल्ट अगर सही नहीं मिल रहे हों तो तुरंत की वर्ड चेंज कर देना चाहिए। जैसे अगर वेकेशन में गोवा जाना हो और होलीडेज गोवा से मनचाहे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हों तो गोवा वेकेशन डालकर सर्च करें।

स्पेलिंग मिस्टेक

नो प्रॉब्लम! अगर स्पेलिंग मिस्टेक में कन्फ्यूजन हो तो इस मामले में गूगल सरीखे सर्च इंजन इंटेलिजेंट होते हैं। सही स्पेलिंग खुद-ब-खुद सुझा देते हैं।

यूज इन्वर्टेड कोमाज

सपोज 'मैमोरी इज लाइक ए नाइफ, एक साथ तलाशना है तो इसके लिए इन्वर्टेड कोमाज का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह लिखकर सर्च करेंगे तो केवल वही रिजल्ट्स मिलेंगे, जिसमें यह सभी शब्द एक साथ इसी क्रम में होंगे।



डिफाइन एवरीथिंग

किसी शब्द का अर्थ जानना है तो वेब डिक्शनरी पर जाने की जरुरत नहीं है। डिफाइन : लाइफ सर्च इंजन में डालेंगे तो लाइफ शब्द की परिभाषा मिल जाएगी। इसी तरह दूसरे शब्दों की परिभाषा एवं अर्थ जान सकते हैं।

यूआरएल सर्च

यूआरएल या वेब एड्रेस में किसी शब्द को सर्च करने के लिए inurl की मदद ले सकते हैं। मसलन अगर हमें वह वेब एड्रेस चाहिए जिनमें टाइम शब्द आए, तो सर्च इंजन में inurl time लिखकर सर्च करना। इससे लगभग सभी रिजल्ट्स वही मिलेंगे, जिनमें कहीं न कहीं टाइम शब्द होगा।