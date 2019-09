इस बजट में ऐसा धमाकेदार कैमरा फोन

स्मार्टफोन हमारी लाइफ का हिस्सा बन गया है। यंगस्टर्स से लेकर बुर्जगों तक हर कोई आज स्मार्टफोन की चाहत रखता है। लिहाजा स्मार्टफोन कंपनी लोगों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए नए फोन्स मार्केट में रख रही है। स्मार्टफोन के लेटेस्ट ट्रेंड को देखें, तो लोगों के बीच इन दिनों ऐसे फोन्स जगह बना रहे हैं, जो शानदार कैमरा क्वालिटी के साथ मार्केट में आ रहे हैं। मार्केट ट्रेंड और नए इंनोवेशन को ध्यान में रखते हुए लिहाजा अब स्मार्टफोन कंपनीज लोगों के लिए ट्रिपल रेयर कैमरा फोन (Triple rear camera phone)मार्केट में उतार रहे हैं, जो लोगों के बीच काफी पसंद किया जा रहा है। खास बात यह है कि पिंकसिटी में भी ट्रिपल रेयर कैमरा फोन्स काफी डिमांड में हैं। ट्रिपल रेयर कैमरा की डिमांड इस कदर छाई हुई है कि अब स्मार्टफोन कंपनी में सस्ते से सस्ती दर में लोगों के बीच ट्रिपल रेयर कैमरा फोन (Triple rear camera phone)पहुंचाने की होड़ सी लग गई है। पिछले दो महीनेें से लगातार सभी कंपनीज अपने ऐसे स्मार्टफोन्स को मार्केट में उतार रही है, जिसमें ट्रिपल कैमरा दिया गया है। एक्सपट्र्स की मानना है कि कंपनीज की होड के चलते आगामी दिनों में ट्रिपल रेयर कैमरा और भी कम रेंज में लोगों के उपलब्ध है। खास बात यह है कि हाल ही एक कंपनी ने इस फोन को मात्र 8 हजार की रेंज में मार्केट में उतारा है। यानी अब ये कैमरा फोन (camera phone) आपकी बजट (budget phone) रेंज में भी है।

लगभग सभी कंपनीज का इंफ्ल्यूएंस

उल्लेखनीय है कि ट्रिपल रेयर कैमरा फोन्स (Triple rear camera phone) को लेकर लगभग सभी फोन्स कंपनीयां सीरियस है। यहीं वजह है कि लगातार ऐसे फोन्स मार्केट में आ रहे हैं, जो लोगों को अट्रेक्ट कर रहे हैं। प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रांड्स आईफोन (iphone)और वन प्लस (One plus )भी इससे अधूते नहीं है। उन्होंने भी हाल ही ट्रिपल कैमरा फोन मार्केट में उतारा है। आईफोन ने इस सीरीज में आईफोन 11 (iphone 11)और वन प्लस ने वन प्लस (One plus) 7 प्रो को मार्केट में उतारा है। इसके अलावा जाने-माने ब्रांड्स जैसे हुवावे (huawei) ने पी 30, सोनी एक्सपीरिया (sony experia) वन, जेटीई (Zte)एक्सोन 10, रेडमी (Redmi)के 20 , इफीनिक्स हॉट 8 एलजी (LG)वी 50 और सैमसंग (SamsunG)10प्लस भी इस लिस्ट में शामिल है।