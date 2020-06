क्या कोरोना की टेंशन गंजापन लाएगी? Charcha Tandrusti ki with Niranjan kanjolia: Episode-2

Episode-2 Charcha Tandrusti ki with Niranjan kanjolia: कोविड19 से जुड़े लॉकडाउन और अनिश्चितताओं से जिस तरह स्ट्रेस ( stress and depression) बढ़ रहा है, क्या उसका हमारे बालों पर कोई असर होगा? टेंशन से क्या अपने बाल नोंचने का मन करता है? क्या सिर से ज्यादा बाल झड़ (Hairfall ) रहे हैं? क्या खानपान बिगड़ा है और नींद उड़ी हुई है? तो जान लीजिए कि ये स्टे्रस के संकेत हैं और ज्यादा स्ट्रेस लेना आपकी बालों की सेहत के लिए अच्छा नहीं। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास इस तरह के मामले आ भी रहे हैं जहां अत्यधिक स्ट्रेस हेयर फॉल की समस्या देखी गई है। हालांकि स्ट्रेस से उड़े बाल दोबारा ( hair growth) आ भी जाते हैं लेकिन इसमें कुछ महीनों को समय लगता है। कुछ ऐसी दवाएं, सीरम व ट्रीटमेंट हैं जो हेयर फॉल को रोकने व बालों की ग्रोथ का काम करते हैं (treatment for baldness)। आयुर्वेदिक नुस्खों (ayurvedic treatment for hair growth) से भी बाल झडऩे को रोका जा सकता है। यदि बालों की समस्याओं से जुड़े सवाल (how to stop hair fall) आपके मन में हैं तो जवाब जानने के लिए 'पत्रिका' के खास शो ' चर्चा तंदुरुस्ती की' विद निरंजन कंजोलिया का यह स्पेशल एपिसोड - क्या कोरोना की टेंशन गंजापन लाएगी?