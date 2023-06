Rajasthan Politics : चुनाव से पहले भिड़े अशोक गहलोत के दिग्गज मंत्री

Rajasthan Politics : चुनाव से पहले भिड़े अशोक गहलोत के दिग्गज मंत्री

Published: Jun 25, 2023
Submitted by: Anand Mani Tripathi

CM Ashok Gehlot Has Another Tussle Brewing Rajasthan In His Cabinet Before Assembly Election : राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पहले कांग्रेस में अब दो और कददावर नेता आपस में भिड़ गए हैं। दोनों तरफ से बयानों की बौछार हो रही है।

