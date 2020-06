LOCKDOWN : महामारी में बुजुर्गों की देखभाल के लिए कंपनियां अपना रही हैं ऐसी युक्ति

-लॉकडाउन के दौरान एकाकीपन से बुजुर्गों की सेहत पर बुरा असर (Loneliness during lockdown adversely affects the health of the elderly)

-तनाव, अनिद्रा, भूख न लगने जैसी समस्याओं से ग्रसित (Affected by problems like stress, insomnia, loss of appetite)