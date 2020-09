WORLD TOURISM DAY : दुनिया के पर्यटन उद्योग को निगल गया कोरोना, जानिए कितना नुकसान हुआ

10.3 फीसदी योगदान है पर्यटन उद्योग का विश्व की जीडीपी में (Tourism industry contributes 10.3 percent to world GDP)

3.30 करोड़ रोजगार जुड़े हैं पर्यटन से (3.30 crore jobs are associated with tourism)