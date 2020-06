CORONA UPDATE : दुनिया में कोरोना के मामले 90 लाख पार

-जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक चार लाख 71 हजार लोग जान गंवा चुके हैं इस महामारी से (Four lakh 71 thousand people have lost their lives due to epidemic)

-4 लाख 40 हजार के साथ भारत दुनिया का चौथा सबसे प्रभावित देश (India is the fourth most affected country in the world with 4 lakh 40 thousand)