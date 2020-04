40 तरह से हमला कर रहा है कोरोनावायरस, जानिए कैसे?

‘एस’ से ज्यादा खतरनाक है ‘एल’ श्रेणी का वायरस ('L' class virus is more dangerous than 'S')

-वायरस के आनुवांशिक अध्ययन से वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि वायरस की उत्पत्ति कहां हुई? (Genetic studies of viruses can lead scientists to conclude where the virus originated?)

-जीनोमिक्स का प्रयोग कर अध्ययन से यह समझने में मदद मिलेगी कि वायरस कैसे व्यवहार करते हैं, जो वैज्ञानिकों को इसका निदान ढूंढने में मददगार होगा।