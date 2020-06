CORONA ALERT : एक शताब्दी पहले भी महामारी के दौरान ये जानलेवा गलती कर बैठे थे कई देश

-स्पेनिश फ्लू ने ली थी पांच करोड़ लोगों की जान, अकेले अमरीका में पांच लाख मौतें हुई थी

Spanish flu killed five crore people, there were five million deaths in America alone.

-उस वक्त भी सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना पड़ी थी भारी (corona/covid-19)