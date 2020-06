INDIA-CHINA : गालवान में हिंसक झड़प के बाद रक्षा मंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों को बुलाया, आर्मी चीफ ने दौरा रद्द किया

-सोमवार रात गालवान घाटी में चीनी सैनिकों के हमले में अधिकारी सहित तीन जवान शहीद हो गए, चीन के भी पांच सैनिक मारे जाने की खबर (Three indian soldiers were martyred, China also reported the death of five soldiers)