इस घर का चिराग क्या बुझा, घर में हमेशा के लिए अंधेरा हो गया

(Jammu-Kashmir News ) इस घर का चिराग क्या बुझ गया, पवन कुमार के घर में ( Everlasting darkness in this house ) हमेशा के लिए अंधेरा हो गया। डोडा-किश्तवार इलाके में एक सड़क हादसे में ( In an accident parents&relative died ) जम्मू से बेटे का शव लेकर घर जा रहे माता-पिता समेत पांच लोगों की मौत हो गई।