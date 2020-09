Deadly Fertilizer : विस्फोटक से भी ज्यादा घातक है उर्वरक, जानिए कैसे ?

-पांच करोड़ मीट्रिक टन प्रति वर्ष उर्वरकों का इस्तेमाल हुआ पिछले एक दशक में भारत में

(Five crore metric tons of fertilizer used per year in India in last decade)

अमरीका और यूरोप में किसान कम उर्वरक का इस्तेमाल कर बढ़ा रहे उत्पादन

-लाख टन फॉस्फेट, 2.40 करोड़ यूरिया का उत्पादन करता है भारत, पोटाश आयात होता है।