पेट्रोल व डीजल में वैट घटे तो मिले राहत

Published: Feb 12, 2024 09:18:46 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

अठारह माह से पेट्रोल व डीजल की दरें राजस्थान में स्थिर है। राज्य बजट में पेट्रोलियम पदार्थ में वैट कम करने की मांग राज्य बजट के बाद भी लगातार बनी हुई है। बजट में राहत नहीं मिलने से आमजन, किसान व व्यापारी चुप्पी साधे है, लेकिन पेट्रोलियम डीलर्स की चिंता जरुर बढ गई है।

