आधी अनाज मंडी पानी में डूबी, कामकाज ठप

- तुलाई केन्द्र और प्लेटफार्म के चारों तरफ जलभराव, निकलने तक रास्ता नहीं
- बरसाती और सीवरेज का पानी मंडी में एकत्र
धौलपुर. जिले की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी का हाल इन दिनों बेहाल बना हुआ है। वैसे तो शहर में कई कॉलोनियां पानी में जलमग्न हैं लेकिन कृषि उपज मंडी का हाल तो और भी बुरा है। करीब आधी मंडी पानी में डुबकी मार रही है। इसका सीधा असर मंडी में आने वाली जिंस क्रय विक्रय पर पड़ रहा है। मंडी व्यापारी भी गंदे पानी में चल कर पहुंच रहे हैं। हालात इस कदर खराब हैं कि मंडी में सरकारी तुलाई केन्द्र तो पूरी तरह से जलभराव में घिर चुका है। जबकि मंडी में आढ़तियों की खरीद के लिए बने प्लेटफार्म भी पानी से घिरे हुए हैं। सबसे अधिक परेशानी गांव से फसल बेचने के लिए आने वाला किसान है, वह वाहन कैसे खड़ा करे, यह सोच कर रह जाता है और पल्लेदारों के लिए भी मुंश्किल है कि माल ढिलाई कार्य प्रभावित होने से उनके लिए भी दो-जून की रोटी की व्यवस्था करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि कृषि उपज मंडी में करीब 60 से 70 दुकानें हैं।
दुकानों में रखी जिंस हो रही खराब
आढ़तियों का कहना है कि जलभराव और लगातार बारिश के चलते दुकानों में रखी जिंस सरसों, गेहूं, बाजरा इत्यादि फसल को नुकसान पहुंच रहा है। हाल ये है कि व्यापारी माल को अन्य स्थान पर शिफ्ट करवा रहा है। माल को दुकान से उठाते समय बोरी अचानक फट जाती है। जलभराव से हुई सीलन से बोरी गल चुकी हैं। जिससे जिंसों को नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही दुकानों में सीलन है और प्लास्टर झर रहा है। व्यापारियों का कहना है कि कोई देखने और सुनने वाला नहीं है।
एसडीएम ने लगाई फटकार, फिर नहीं सुधार
व्यापारियों की शिकायत पर एसडीएम डॉ.साधना शर्मा ने दो दिन पहले मंडी का दौरा किया। मंडी में हर तरफ पानी देख कर उन्होंने कृषि उपज मंडी सचिव से खासी नाराजगी जताई है और कहा कि आपको यह दिखता नहीं है क्या...। व्यापारियों ने जलभराव से दुकानों को पहुंच रहे नुकसान के बारे में बताया। जिस पर एसडीएम ने समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए।
मंडी में एकत्र हो पानी, निकासी के इंतजाम नहीं
कृषि उपज मंडी में केन्द्रीय पौधशाला की तरफ से पानी आता है। इसके अलावा सीवरेज का गंदा पानी भी यहां मंडी में पहले से ही फैल रहा है। ऊपर से बरसात के दौरान और जलभराव हो गया। लेकिन पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने से अब पानी से दुर्गेंध आने लगी है।
- कृषि मंडी में बेहद खराब स्थिति है। मंडी सचिव को व्यापारी कई दफा बता चुके हैं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। चारों तरफ पानी भरा हुआ है और माल खराब हो रहा है। व्यापारी माल नहीं रख सकता है।
- बृजेश दीक्षित, कोषाध्यक्ष व्यापार मंडल गल्ला मंडी धौलपुर