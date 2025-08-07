7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धौलपुर

आधी अनाज मंडी पानी में डूबी, कामकाज ठप

जिले की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी का हाल इन दिनों बेहाल बना हुआ है। वैसे तो शहर में कई कॉलोनियां पानी में जलमग्न हैं लेकिन कृषि उपज मंडी का हाल तो और भी बुरा है। करीब आधी मंडी पानी में डुबकी मार रही है। इसका सीधा असर मंडी में आने वाली जिंस क्रय विक्रय पर पड़ रहा है। मंडी व्यापारी भी गंदे पानी में चल कर पहुंच रहे हैं। हालात इस कदर खराब हैं कि मंडी में सरकारी तुलाई केन्द्र तो पूरी तरह से जलभराव में घिर चुका है।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Aug 07, 2025

आधी अनाज मंडी पानी में डूबी, कामकाज ठप Half the grain market is submerged in water, work stopped

- तुलाई केन्द्र और प्लेटफार्म के चारों तरफ जलभराव, निकलने तक रास्ता नहीं

- बरसाती और सीवरेज का पानी मंडी में एकत्र

धौलपुर. जिले की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी का हाल इन दिनों बेहाल बना हुआ है। वैसे तो शहर में कई कॉलोनियां पानी में जलमग्न हैं लेकिन कृषि उपज मंडी का हाल तो और भी बुरा है। करीब आधी मंडी पानी में डुबकी मार रही है। इसका सीधा असर मंडी में आने वाली जिंस क्रय विक्रय पर पड़ रहा है। मंडी व्यापारी भी गंदे पानी में चल कर पहुंच रहे हैं। हालात इस कदर खराब हैं कि मंडी में सरकारी तुलाई केन्द्र तो पूरी तरह से जलभराव में घिर चुका है। जबकि मंडी में आढ़तियों की खरीद के लिए बने प्लेटफार्म भी पानी से घिरे हुए हैं। सबसे अधिक परेशानी गांव से फसल बेचने के लिए आने वाला किसान है, वह वाहन कैसे खड़ा करे, यह सोच कर रह जाता है और पल्लेदारों के लिए भी मुंश्किल है कि माल ढिलाई कार्य प्रभावित होने से उनके लिए भी दो-जून की रोटी की व्यवस्था करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि कृषि उपज मंडी में करीब 60 से 70 दुकानें हैं।

दुकानों में रखी जिंस हो रही खराब

आढ़तियों का कहना है कि जलभराव और लगातार बारिश के चलते दुकानों में रखी जिंस सरसों, गेहूं, बाजरा इत्यादि फसल को नुकसान पहुंच रहा है। हाल ये है कि व्यापारी माल को अन्य स्थान पर शिफ्ट करवा रहा है। माल को दुकान से उठाते समय बोरी अचानक फट जाती है। जलभराव से हुई सीलन से बोरी गल चुकी हैं। जिससे जिंसों को नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही दुकानों में सीलन है और प्लास्टर झर रहा है। व्यापारियों का कहना है कि कोई देखने और सुनने वाला नहीं है।

एसडीएम ने लगाई फटकार, फिर नहीं सुधार

व्यापारियों की शिकायत पर एसडीएम डॉ.साधना शर्मा ने दो दिन पहले मंडी का दौरा किया। मंडी में हर तरफ पानी देख कर उन्होंने कृषि उपज मंडी सचिव से खासी नाराजगी जताई है और कहा कि आपको यह दिखता नहीं है क्या...। व्यापारियों ने जलभराव से दुकानों को पहुंच रहे नुकसान के बारे में बताया। जिस पर एसडीएम ने समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए।

मंडी में एकत्र हो पानी, निकासी के इंतजाम नहीं

कृषि उपज मंडी में केन्द्रीय पौधशाला की तरफ से पानी आता है। इसके अलावा सीवरेज का गंदा पानी भी यहां मंडी में पहले से ही फैल रहा है। ऊपर से बरसात के दौरान और जलभराव हो गया। लेकिन पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने से अब पानी से दुर्गेंध आने लगी है।

- कृषि मंडी में बेहद खराब स्थिति है। मंडी सचिव को व्यापारी कई दफा बता चुके हैं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। चारों तरफ पानी भरा हुआ है और माल खराब हो रहा है। व्यापारी माल नहीं रख सकता है।

- बृजेश दीक्षित, कोषाध्यक्ष व्यापार मंडल गल्ला मंडी धौलपुर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Aug 2025 06:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / आधी अनाज मंडी पानी में डूबी, कामकाज ठप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.