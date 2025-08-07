आधी अनाज मंडी पानी में डूबी, कामकाज ठप

धौलपुर. जिले की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी का हाल इन दिनों बेहाल बना हुआ है। वैसे तो शहर में कई कॉलोनियां पानी में जलमग्न हैं लेकिन कृषि उपज मंडी का हाल तो और भी बुरा है। करीब आधी मंडी पानी में डुबकी मार रही है। इसका सीधा असर मंडी में आने वाली जिंस क्रय विक्रय पर पड़ रहा है। मंडी व्यापारी भी गंदे पानी में चल कर पहुंच रहे हैं। हालात इस कदर खराब हैं कि मंडी में सरकारी तुलाई केन्द्र तो पूरी तरह से जलभराव में घिर चुका है। जबकि मंडी में आढ़तियों की खरीद के लिए बने प्लेटफार्म भी पानी से घिरे हुए हैं। सबसे अधिक परेशानी गांव से फसल बेचने के लिए आने वाला किसान है, वह वाहन कैसे खड़ा करे, यह सोच कर रह जाता है और पल्लेदारों के लिए भी मुंश्किल है कि माल ढिलाई कार्य प्रभावित होने से उनके लिए भी दो-जून की रोटी की व्यवस्था करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि कृषि उपज मंडी में करीब 60 से 70 दुकानें हैं।