CLIMATE DISASTER : जानिए, जलवायु परिवर्तन ने कैसे छीनी पर्यटन स्थलों की रौनक

-वैज्ञानिकों को आशंका सदी के अंत तक खत्म हो जाएंगी ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ के मूंगे (Scientists fear the coral of Australia's Great Barrier Reef will end by the end of the century)