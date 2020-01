दुनिया में पहचान बनाने लगी gender-neutral भाषा

कुछ भाषाओं जैसे चीनी और फारसी में संज्ञा शब्द GENDER नहीं दर्शाते हैं या पहले से ही जेंडर न्यूट्रल शब्दकोष हैं। लेकिन हिंदी, इंग्लिश या इटैलियन जैसी भाषाओं में व्याकरण पारंपरिक रूप से स्त्री या पुरुषों के SEX आधारित संबोधन के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे में क्या यह संभव है कि हम बिना किसी विशेष GENDER (non-binary) को संबोधित किए बिना किसी व्यक्ति से संवाद कर सकें? इसका उत्तर है हां। हाल के वर्षों में दुनिया भर में एलजीबीटीक्यू (LGBTQ) कार्यकर्ताओं और भाषाविदों ने पूरी तरह से नए नॉन-बाइनरी शब्दावली तैयार की है। साथ ही पहले से मौजूद शब्दों और व्याकरण के नियमों को को पीछे छोड़ते हुए, एक अधिक समावेशी भाषा विकसित की है। हालांकि ऐसे शब्दों को एकसमान रूप से सभी के लिए उपयोग में लेना हमेशा आसान नहीं होता है। यह खतरनाक भी हो सकता है। अमरीकी जांच एजेंसी एफबीआइ के अनुसार एलजीबीटीक्यू समुदाय के खिलाफ घृणा आधारित अपराध बीते तीन सालों से बढ़ रहे हैं। हालांकी दुनिया की सात भाषाओं में ऐसे शब्द हैं जो GENDER के बंधनों से मुक्त हैं और आप भी उन्हें उपयोग में ला सकते हैं।

शब्द जो एकवचन और जेंडर-न्यूट्रल में उपयोग हो सकते

अंग्रेजी भाषा में 'THEY' शब्द को एकवचन औरgender-neutral के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अंग्रेजी व्याकरण पुरुष या स्त्री एकवचन सर्वनाम इंगित करने के अलावा ***** के बीच अंतर नहीं करता है। 2019 में मेरियम-वेबस्टर शब्दकोश ने 'THEY' को एक 'एकल व्यक्ति' SINGULAR जिसके ***** की पहचान न की गई हो, के लिए, सर्वनाम NOUN के रूप में जोड़ा है। 2017 में THEY को एक जेंडर-न्यूट्रल शब्द के रूप में एसोसिएटेड प्रेस स्टाइलबुक में जोड़ा गया था। हालांकि आलोचकों ने तर्क दिया है कि THEY एकवचन और बहुवचन दोनों रूप में भ्रामक हो सकता है और वाक्य रचना को खराब कर सकते हैं। लेकिन प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखकों में शेक्सपियर (SHAKESPEAR) और जेन ऑस्टेन (JANE AUSTIN) ने ऐसा नहीं माना था। ऐसे ही स्पेनिश (SPENISH) भाषा में भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग संबोधन हैं जो सभी संज्ञाओं में जोड़े गए हैं। यहां तक कि अगर संज्ञा के पुरुष या महिला होने पर भी 'के लिए' शब्द अलग है। लेकिन इसमें भी वैकल्पिक समावेशी शब्द जैसे 'x', '@', 'e' से शुरू या खत्म होने वाले शब्द जेंडर-फ्री (GENDER FREE) होते हैं। स्पेनिश दुनिया भर में व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए कोई मानक भी नहीं है। क्योंकि विभिन्न बोलियों और समुदायों की अपनी प्राथमिकताएं हैं। ऐसे ही एला भी जेंडर-फ्री है। एला से महिला और ऐल से पुरुष को संबोधित कर सकते हैं।

ये भाषाएं भी करती हैं मदद

अंग्रेजी और स्पेनिश दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से एक हैं। इसी क्रम में अरबी, HIBRU, GERMAN, FRENCH व SWEDISH भी हैं जिनके शब्दकोश भी ऐसे शब्दों और संज्ञा-सर्वनामों से भरे हुए हैं जहां स्त्री-पुरुष के बीच भाषा का अंतर और संबोधन की खाई नहीं आती है। अरबी में प्रत्येक क्रिया के साथ संज्ञा और विशेषण हमेशा एक पुरुष या महिला को संबोधित करता है। यहां पुरुष शब्द DEFAULT रूप में उपयोग होता है भले ही यह महिला समूह में सिर्फ एक पुरुष हो। अरबी कुरान आधारित है जिसमें अतिरिक्त संज्ञा और क्रिया के लिए दोहरा विकल्प है जो एक विशिष्ट SEX को संबोधित नहीं करता है। इसलिए कुछ लोगGENDER और न्यूट्रल विकल्प के रूप में उनके और आपके यानि हुमा और इन्तुमा का उपयोग करते हैं।

हिब्रू भाषा भी अरबी की तरह क्रिया के आधार पर GENDER को संज्ञा और विशेषण में संबोधित करता है। जर्मन भाषा के जटिल वाक्य विन्यास में भी पुरुष और महिला के लिए तटस्थ व्याकरणिक संबोधन शामिल हैं। जनवरी 2019 में जर्मनी का हनोवर ऐसा पहला शहर बन गया है जिसमें सभी आधिकारिक संचार, जैसे ईमेल, फ़्लायर और फॉर्म, जेंडर-न्यूट्रल संज्ञाओं का उपयोग करते हैं। FRENCH और स्वेडिष भाषा में भी बहुत से शब्द जेंडर-फ्री संबोधन के लिए सुविधाजनक हैं।