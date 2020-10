वायरल : अचानक क्या हुआ कि अमरीका छोड़ कनाडा बसना चाहत हैं अमरीकी

हाल ही हुई अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप (Donald Trump Corona Positive) और राष्ट्रपति पद के प्रबल दावेदार जो बाइउेन (Joe Biden) के बीच हुई बहस के बाद अचानक गूगल (google) पर अमरीकियों की ओर से कनाडा कैसे जाएं ('How to move to Canada') ट्रेंड करने लगा। इस बहस के दौरान पूरे अमरीका में गूगल पर 'हाऊ टू मूव टू कनाडा' और 'हाऊ टू अप्लाई फॉर कैनेडियन सिटिजनशिप' जैसे कीवड्र्स (Search Keywords) से ज्यादा रिजल्ट्स खोजे गए थे। यह बहस के दौरान गूगल ट्रेंड्स पर टॉप पर था। दोनों दावेदारों की ओहायो में पहली बार आयोजित हो रही इस आमने-सामने की बहस के बाद अचानक कनाडा बसने की इच्छा रखने वाले अमरीकी नागरिकों में उछाल आ गया है।

पहले से निर्धारित तीन बहसों में से इस पहली 'प्रेसीडेंशियल डिबेट' को पूरा अमरीका देख रहा था। दोनों के बीच की यह बहस अब तक गूगल पर टॉप ट्रेंड्स में से एक है। सुबह साढ़े नौ बजे तक 'हाऊ टू मूव टू कनाडा' और 'हाऊ टू अप्लाई फॉर कैनेडियन सिटिजनशिप' ने 100 अंकों के साथ गूगल पर ट्रेंडिंग के सब रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे। शाम साढ़े बजे तक यह अपने ब्रेकआउट प्वॉइंट्स तक पहुंच गया था। अमरीका के मैसाच्यूसेट्स, वॉशिंगटन, मिशिगन, व्योमिंग, ऑरेगोन और वर्मोंट राज्यों में ये सर्च सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा था।