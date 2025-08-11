11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

खास खबर

2019 में भारत में 45 साल और उससे अधिक उम्र के पांच में से एक व्यक्ति डायबिटीज से था पीड़ित

भारत की तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी के कारण मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्गों में डायबिटीज के मामले बढ़ेंगे, भले ही किसी विशेष आयु समूह में डायबिटीज की बढ़ोतरी को रोका भी जाए।

जयपुर

Shalini Agarwal

Aug 11, 2025

जयपुर। एक अध्ययन के अनुसार, 2019 में भारत में 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र के करीब 20 प्रतिशत लोग डायबिटीज से जूझ रहे थे। इसके साथ ही उनमें से लगभग दो में से एक को अपनी इस बीमारी का पता भी नहीं था। यह अध्ययन ‘लैंसेट ग्लोबल हेल्थ’ में प्रकाशित हुआ है, जिसमें कहा गया है कि भारत की तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी के कारण मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्गों में डायबिटीज के मामले बढ़ेंगे, भले ही किसी विशेष आयु समूह में डायबिटीज की बढ़ोतरी को रोका भी जाए।

मुंबई के इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज और अमरीका के शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन लोगों को डायबिटीज के बारे में पता था, उनमें से 46 प्रतिशत ने अपने रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रण में रखा, जबकि लगभग 60 प्रतिशत ने रक्तचाप को नियंत्रित किया।

सिर्फ 6 प्रतिशत लोग हृदय रोग के खतरे को कम करने के लिए लिपिड-नियंत्रक दवाएं ले रहे थे।

‘लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया’ (LASI) ने 2017 से 2019 के बीच लगभग 60,000 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों का सर्वे किया। इस सर्वे में पाया गया कि पुरुषों और महिलाओं दोनों में लगभग 20 प्रतिशत डायबिटीज थी, और शहरी इलाकों में ग्रामीण इलाकों की तुलना में यह दोगुनी थी।

अर्थव्यवस्था में अधिक विकसित राज्यों में डायबिटीज़ की संख्या ज्यादा थी, जहां कुछ राज्यों में यह तीस प्रतिशत या उससे भी अधिक थी।

शोधकर्ताओं ने कहा, “हमारे अध्ययन ने भारत के मध्यम और बुजुर्ग वयस्कों में डायबिटीज की वर्तमान स्थिति, जागरूकता, उपचार और नियंत्रण के बारे में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अपडेटेड आंकड़े दिए हैं।”

उन्होंने बताया कि 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र के करीब 5 में से 1 व्यक्ति (लगभग 5 करोड़) डायबिटीज़ से पीड़ित था। इसके अलावा, शहरी इलाकों में यह बीमारी ग्रामीण इलाकों की तुलना में दोगुनी अधिक थी।

इस अध्ययन के अनुसार, पिछले राष्ट्रीय सर्वे जैसे ICMR-INDIAB के मुकाबले रक्त शर्करा और रक्तचाप नियंत्रण में थोड़ा सुधार दिखा है, लेकिन हृदय रोग रोकने वाली दवाओं के सेवन में कमी है।

लेखकों ने कहा कि “भारत पोषण संक्रमण के उस दौर में है, जहां उच्च सामाजिक-आर्थिक वर्गों में डायबिटीज की अधिकता देखी जा रही है।”

इसके अलावा, बुजुर्ग वर्ग में डायबिटीज की बढ़ती संख्या महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की जनसंख्या तेजी से वृद्धि हो रही है।

अध्ययन से संकेत मिलता है कि आने वाले वर्षों में मध्यम और बुजुर्ग आयु वर्ग में डायबिटीज के मरीजों की संख्या बढ़ेगी, भले ही उम्र विशेष समूहों में इस बीमारी की वृद्धि को रोका जा सके।

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Aug 2025 05:31 pm

Published on:

11 Aug 2025 05:30 pm

Hindi News / Special / 2019 में भारत में 45 साल और उससे अधिक उम्र के पांच में से एक व्यक्ति डायबिटीज से था पीड़ित

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.