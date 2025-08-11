2019 में भारत में 45 साल और उससे अधिक उम्र के पांच में से एक व्यक्ति डायबिटीज से था पीड़ित

जयपुर। एक अध्ययन के अनुसार, 2019 में भारत में 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र के करीब 20 प्रतिशत लोग डायबिटीज से जूझ रहे थे। इसके साथ ही उनमें से लगभग दो में से एक को अपनी इस बीमारी का पता भी नहीं था। यह अध्ययन ‘लैंसेट ग्लोबल हेल्थ’ में प्रकाशित हुआ है, जिसमें कहा गया है कि भारत की तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी के कारण मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्गों में डायबिटीज के मामले बढ़ेंगे, भले ही किसी विशेष आयु समूह में डायबिटीज की बढ़ोतरी को रोका भी जाए।