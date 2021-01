Wikipedia : विकीपीडिया से जुड़ी दिलचस्प बातें

-20 वर्ष पूरे कर लिए विकीपीडिया ने जनवरी में, हर माह 15 अरब बार देखा जाता है विकीपीडिया (Wikipedia has completed 20 years in January, viewed 15 billion times every month)