'त्राल' को मिली आतंक से मुक्ति, बड़ी वारदातें हुईं हैं यहां से ऑपरेट, हार्डकोर आतंकियों का रहा है गढ़

Jammu Kashmir News: इससे पहले 14 फरवरी को पुलवामा हमले (14 February Pulwama Attack) में शहीद हुए जवानों को श्रदांजलि देते हुए सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी जुल्फिकार हसन ने भी कहा था कि हमले के लिए जिम्मेदार (Tral Is Almost Free From Terrorism) सभी आतंकियों (Terrorism In Jammu Kashmir) को...