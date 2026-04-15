Jhalawar Accident: शादी से लौट रहे युवक की दर्दनाक मौत, जयपुर-इंदौर हाइवे पर पलटी कार

गंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र में एक सड़क हादसा सामने आया है, जहां शिक्षकों से भरी एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। यह हादसा बिरधवाल हेड के पास हुआ, जिससे क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार, कार में कुल पांच शिक्षक सवार थे, जिनमें तीन महिला शिक्षक और दो पुरुष शिक्षक शामिल थे। सभी शिक्षक बिरधवाल हेड स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत बताए जा रहे हैं और रोजाना की तरह अपने कार्य के सिलसिले में आ रहे थे।