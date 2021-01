DRONES : जानिए कैसे स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण को भी संभाल रहे हैं ड्रोन्स

-2025 तक 42.8 अरब डॉलर हो जाएगा विश्व में ड्रोन का बाजार (The world drone market will be $ 42.8 billion by 2025)

-हर देश में ड्रोन को लेकर अलग-अलग कानून, फिर भी दुरुपयोग का खतरा