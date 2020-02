करौली में वायपास-रिंग रोड की जरूरत

करौली.राज्य सरकार के आने वाले बजट (Need for bypass-ring road in Karauli) से करौली क्षेत्र के लोगों को यातायात में सुधार व शहर के विकास के लिए वायपास के साथ रिंग रोड की जरुरत है। इसके लिए दीर्घ प्लानिंग बननी चाहिए। सरकार इस बजट में बायपास स्वीकृत कर दे तो करौली के विकास में नए आयाम स्थापित होंगे। इसके अलावा डांग विश्वविद्यालय भी खुलना चाहिए। यह विचार राजस्थान पत्रिका की ओर से बुधवार को राजकीय कन्या महाविद्यालय करौली में आयोजित बजट से उम्मीद की चर्चा में लोगों ने व्यक्त किए।

विकास के लिए बायपास चाहिए

करौली जिला मुख्यालय पर एनएच 11बी का निर्माण होने के बाद वायपास की जरुरत है। तीन साल पहले परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने करौली शहर में वायपास की घोषणा की थी, राज्य सरकार वायपास स्वीकृत कर करौली के लोगों को तोहफा दे सकती है।

विजय शर्मा ठेकेदार

रिंग रोड का हो निर्माण

करौली शहर का फैलाव हो चुका है, जिससे रिंग रोड की आवश्यकता है। गदका की चौकी से मासलपुर मोड पुलिस चौकी तक रिंग रोड बने। इसके अलावा राजकीय मातृ एवं शिशु कल्याण स्वास्थ्य केन्द्र से पांचना बांध तक भी रिंग रोड के लिए बजट की उम्मीद है।

वासुदेव गुप्ता निवासी गौमती कॉलोनी

विशेष बजट की घोषणा हो

क्षेत्र में सड़क, हाइवे व अन्य निर्माण कार्यों के लिए विशेष बजट की घोषणा की उम्मीद है, बजट मिलने के बाद ही अधूरे कार्य पूरे हो सकेंगे। बजट के अभाव में कैलादेवी से गंगापुर मोड सहित अन्य सड़कों के निर्माण कार्य बंद है।

मनीष शर्मा ठेकेदार

डांग विश्वविद्यालय खुले

सड़क, हाइवे के अलावा करौली जिले में डांग विश्वविद्यालय की घोषणा बजट में होनी चाहिए। करौली व सवाईमाधोपुर जिले को मिलाकर डांग विश्वविद्यालय खोला जा सकता है। इसका मुख्यालय करौली राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रखा जा सकता है।

डॉ. ज्ञानेश्वर मीना प्राचार्य राजकीय पीजी कॉलेज



पुल का हो विस्तार

करौली का पांचना बांध का पुल काफी पुराना है, सड़कों का नया निर्माण हो चुका है, लेकिन पांचना पुल की सुध नहीं ली गई है। इस कारण राज्य के बजट से पांचना पुल के विस्तार की घोषणा की उम्मीद है। इससे यातायात व्यवस्था में सुधार होगा।

राजेश शर्मा ठेकेदार

करौली की जीवनदायी भद्रावती नदी के पुनरुद्वार होना चाहिए। इसके लिए सरकार को राज्य के बजट में विशेष घोषणा करनी होगाी। भद्रावती नदी स्वच्छ रहेगी तो करौली में भविष्य में पानी का संकट नहीं रहेगा।

डॉ. ऋ्षि प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय