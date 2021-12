स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव जे राधाकृष्णन ने कहा कि कोरोना संक्रमित पाए गए पांच लोगों के ओमिक्रोन से संक्रमित पाए जाने की संभावना कम है और उनके नमूने जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गये हैं।

No case of Omicron variant in Tamil Nadu so far: Health Minister