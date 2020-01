पहल जो महिलाओं को डाई छोड़ सफेद-ग्रे बाल रखने को कर रही प्रेरित

लेकिन कनाडा के मिनेपोलिस की रहने वाली अभिनेत्री और लेखिका मो पेरी के लिए ऐसा करना उन्हें खुद से झूठ बोलनेजैसा प्रतीत होता था। वहीं इस पूरी प्रक्रिया में खर्च होने वाला समय और पैसा खर्च किया है। बावजूद इसके वह हमेशा इस डर में रहती थीं कि वे इसे बढऩे से कभी रोक नहीं पाएंगी। दो साल पहले पेरी ने नए संकल्प पर लिया कि वह अब से अपने बालों को डाई नहीं करेंगी और अपने सफेद-भूरे बालों पर शर्मिंदा नहीं होंगी।

इस संकल्प को उन्होंने धीरे-धाीरे अपने दोस्तों को भी बताया। उन्होंने भी इस चैलेंज को स्वीकार किया और देखते ही देखते यह एक मुहिम बन गया। जैसे-जैसे उनके बाल और ज्यादा सफेद (ग्रे रंग) के होते गए वे उसकी सेल्फी लेकर अपने GROUP और SOCIAL MEDIA पर पोस्ट करने लगीं। उन्होंने अपनी इस तरह की SELFIE की एक पूरी SERIES पोस्ट की। सोशल मीडिया पर उनका # NO DIE मुहिम को महिलाओं का भरपूर समर्थन मिलने लगा। 38 साल की पेरी ने पहली बार 30 साल की उम्र में GREY बालों को नोटिस किया था। पेरी कहती हें कि आज उनकी पहल से जुड़कर हजारों महिलाएं खतरनाक केमिकल से आजाद होकर अपनी असल वास्तविकता को खुलकर स्वीकार रही हैं और इसे खूबसूरती से प्रस्तुत भी कर रही हैं। यह मुहिम तेजी से बढ़ रही है और महिलाएं इसका जश्न मना रही हैं।

इंस्टाग्राम पर वायरल

सोशल मीडिया खासकर फोटो शेयरिंग ऐप INSTAGRAM पर #SILVER SISTERS, #GOINGGREYGERACEFULLY और #GOGREY MOVEMENT जैसे हैशटैग में मुहिम से जुड़ी महिलाएं ग्रे और सफेद बालों के गुच्छे, CURLY, सफेद धारियां यहां तक कि बेतरतीब ढंग से बढ़े सफेद बालों को भी पोस्ट कर रही हैं। इसके अलावा ग्रे बालों के लिए एक हैंडबुक और मेमोरी बुक भी हैं, जिनमें महिलाओं ने अपने अनुभव शेयर किए हैं। वहीं YOUTUBE का दावा है कि टी-शर्ट पर लिखे फ्रेज और GOING GREY ROCKING जैसे 'HOW TO' वीडियो भी ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर में छाए हुए हैं। लेकिन पेरी और उनके समर्थकों के लिए यह केवल लुक्स नहीं है बल्कि इससे कहीं भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। पेरी ने एक ऑनलाइनMAGZINE को बताया कि हमारा प्रतिरोध उस झूठ के विरुद्ध उत्सव और मुक्ति की तरह लगता है जिसे हम डाई के पीछे छिपा कर रखते हैं।

ME TOO को मानतीं प्रेरणा

पेरी मी-टू आंदोलन और MALE FEMAL भेदभाव (GENDER DISCRIMINATION) को इस मुहिम का श्रेय देती हैं। पेरी का कहना है कि पूरी दुनिया में अलग-अलग समाजों में महिलाओं ने अंदर-ही-अंदर यह स्वीकार कर लिया है कि यही उनकी नियति है और इसे बदला नहीं जा सकता। यही वजह है कि वे मी-टू और GENDER आधारित भेदभाव आज भी हमारे सामने मौजूद है। इसलिए यह जरूरी है कि हम ईमानदारी से सबसे पहले खुद को अपनाएं। साथ ही हमें सौंदर्य संबंधी नियमों को भी बदलना होगा। व्यवस्था में आने वाला कोई भी बदलाव स्वाभाविक रूप से एक संचयी सांस्कृतिक प्रक्रिया है।

69 फीसदी महिलाएं करतीं डाई

अमरीका की सामाजिक संस्था आर्प (AARP) के 2018 के एक सर्वे के अनुसार महिलाओं का एक बड़ा वर्ग अपने बालों को डाई करता है। इसमें 38 से 53 साल की 69 फीसदी और 54 से 72 साल की 64 फीसदी महिलाएं शामिल हैं। लेकिन 1950 में बालों को रंगने की पहली होम-किट के बाजार में आने से लेकर अब के परिवेश में काफी अंतर आ गया है। अब महिलाओं की अपने WHITE-भूरे होते बालों और उन्हें रंगने की जरुरत के बारे में सोच में भी बदलाव आने लगा है। वहीं वे इसके जरिए ये महिलाएं डाई के केमिकल से होने वाले खतरों के बारे में भी लोगों को जागरूक कर रही हैं।

DECEMBER में जारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के नए शोध के अनुसार उन महिलाओं में स्तन कैंसर (BREAST CANCER) की आशंका ज्यादा होती है जो नियमित रूप से अपने बालों को रंगने के लिए स्थायी डाई का इस्तेमाल करती हैं। विशेष रूप से अश्वेत महिलाओं (BLACK PEOPLE) के लिए जोखिम अधिक थे। शोधकर्ताओं के अनुसार हेयर डाई रसायनों से बचना सिर्फ बहुत से हानिकारक रसायनों में से एक है जिससे महिलाओं में कैंसर होने का जोखिम कम कर सकती हैं।