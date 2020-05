REPORT : कनाडा में लॉकडाउन के दौरान लोग क्यों हो रहे हैं अवसाद के शिकार

-लोगों में अलग सी बेचैनी है, सरकार काउंसलिंग करवा रही है

-अपने देश आना चाहते हैं कई भारतीय छात्र (Many Indian students want to come to their country)

-यहां हर रोज शाम बालकनी में आकर कोरोना कर्मवीरों के सम्मान में बजाते हैं तालियां

-ओंटेरियो से नई दिल्ली की प्रियंका शारदा ने पत्रिका को बताए वहां के हालात