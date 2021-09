19 साल के सागर ने रिवर्स इंग्लिश अल्फाबेट बोलने में बनाया वर्ल्ड रेकॉर्ड

अगर आप में कुछ अलग करने की लगन है तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। जयपुर के बस्सी क्षेत्र के रामपुरा गांव के रहने वाले 19 वर्षीय सागर भी कुछ अलग करना चाहते थे। बचपन में भाई-बहनों के साथ जिस खेल को वह हंसी-मजाक में सिर्फ जीतने के लिए बड़े उत्साह से खेला करते थे, उसी खेल के दम पर उन्होंन हाल ही 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड' में अपना नाम दर्ज करवाया है। असम के सिलचर से बीटेक कर रहे सागर ने हाल ही उल्टी एबीसीडी (Fastest backward recitation(Z to A) of english alphabet in just 1.76 seconds) बोलने में पूर्व रेकॉर्ड को तोड़ दिया है। उन्होंने महज 1.76 सेकंड्स में अंग्रेजी अल्फाबेट्स बोलकर अमरीका की फ्लोरिडा निवासी मारिसा का पूर्व रेकॉर्ड पीछे छोड़ यह कीर्तिमान अपने नाम कर लिया।

गिनती से एबीसीडी तक का सफर

सागर ने पत्रिका से बातचीत में बताया कि बचपन में वे अपने भाई-बहनों के साथ नाम, गिनती या बारहखड़ी को उल्टे क्रम में बोलने का खेल खेलते थे। इस खेल में सागर हमेशा जीत जाते। तब उनके परिजनों और दोस्तों ने उन्हें प्रोत्साहित किया। गूगल से सागर को पता चला कि भारत के केरल में एक छात्र ने सबसे तेज उल्टी गिनती बोलकर इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। उसके बाद सागर ने रात-दिन मेहनत की और सबसे तेज उल्टी गिनती (100 to 01) बोलकर यह रेकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान वर्ल्ड रेकॉर्ड पर लगाया। लेकिन हिंदी में गिनती बोलने का रेकॉर्ड भारत के बाहर था ही नहीं। हालांकि, उन्हें पता चला कि अमरीका की फ्लोरिडा निवासी मारिसा के नाम सबसे तेज उल्टे क्रम में अंग्रेजी अल्फाबेट्स बोलने का रेकॉर्ड है। इसके बाद 100 मीटर धावक सागर ने इसे तोड़ने का इरादा कर लिया। एमएमएस स्टेडियम तक पहुंचने के लिए वे रामबाग सर्किल उतरने के बाद एक-डेढ़ किमी की दूरी पैदल पूरी करते। इसी दौरान उन्होंने उल्टे अंग्रेजी अल्फाबेट्स बोलने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। पिछले महीने 25 अगस्त को अपने जन्मदिन के अवसर पर सागर ने अपने दोस्त के साथ एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने स्टॉप वॉच रखकर रिवर्स अल्पाबेट्स बोले। इस वीडियो को उन्होंने गिनीज बुक ऑफवर्ल्ड रेकॉड्र्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी एंट्री के साथ अपलोड किया। इसके कुछ सप्ताह बाद उन्हें ईमेल से पता लगा कि उन्होंने रिवर्स अल्पाबेट्स बोलने में नया वल्र्ड रेकॉर्ड बनाया है। वीडियो में सागर ने 1.76 सेकंड्स में अंग्रेजी के 26 लैटर्स बोल दिए। इसे सही सुनने के लिए वीडियो को 0.25 की स्पीड यानी आधी की भी आधी स्पीड पर सुनने पर ही समझ आएगा। उन्होंने 22 सेकंड्स में 83 मिली सेकंड्स में उल्टी गिनती सुनाई थी।

स्पॉन्सरशिप की तलाश

सागर ने रिवर्स काउंटिंग की उपलब्धि के बारे में बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल को भी बताया। उन्होंने सागर को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। सागर को गिनीज बुक से मिले सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी और दूसरे दस्तावेज पाने के लिए 800 डॉलर (करीब 60 हजार रुपए) जमा करवाने हैं। अब सागर अपना आधिकारिक सर्टिफिकेट पाने के लिए स्पॉन्सरशिप ढूंढ रहे हैं। कुछ जगहों पर ईमेल करने के बाद भी उन्हें पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला है। वहीँ इसके बाद सागर का अगला लक्ष्य बॉलीवुड गानों को रिवर्स यानी उल्टा गाने की है। उन्हें लगता है कि ऐसा प्रयास अब तक किसी ने नहीं किया होगा, इसलिए वे इसे ज़रूर आज़माना चाहेंगे।