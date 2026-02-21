राजस्थान के BJP MLA को पानी पीने से टोका, अनुशासन में रहने की दी हिदायत, जानें क्या है पूरा वाकया?

सभापति फूल सिंह मीणा ने शत्रुघ्न गौतम के व्यवहार पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के अनुसार, कोई भी सदस्य बिना आसन की अनुमति के सदन के भीतर पानी नहीं पी सकता।



उन्होंने स्पष्ट किया कि सदन के भीतर पानी की बोतल लाना नियमों के विरुद्ध है। यदि किसी सदस्य को स्वास्थ्य कारणों या प्यास की वजह से पानी पीना अत्यंत आवश्यक हो, तो उसे पहले सभापति (आसन) से अनुमति लेनी होगी। विधानसभा की एक गरिमा होती है और सभी सदस्यों के लिए नियमों का पालन अनिवार्य है।