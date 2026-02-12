राजस्थान: घर के स्लोप से टकराई बाइक, दो युवकों की मौत, एक का BSF में हुआ था चयन, ज्वॉइनिंग का था इंतजार

पुलिस जाप्ता चालक कुलदीप यादव ने बताया कि कुतीना निवासी अभिषेक जांगिड़ पुत्र महेंद्र सिंह और हरियाणा के खेड़ी तलवाना निवासी राहुल जांगिड़ पुत्र भीम सिंह बाइक से हरियाणा के मोहनपुर की ओर से कुतीना आ रहे थे। इसी दौरान गांव में सड़क किनारे बने स्लोप से बाइक टकरा गई, जिससे दोनों सड़क पर गिर पड़े।