भारत में टिड्डी,साइबेरिया में गर्मी और अमरीका में सहारा की धूल के पीछे ये है बड़ी वजह

-क्या लॉकडाउन के दौरान कार्बन उत्सर्जन में कमी एक भ्रम था

-लॉकडाउन में कार्बन डाइ ऑक्साइड का स्तर तीस वर्षों में सबसे ज्यादा ( Carbon dioxide levels in lockdown are highest in thirty years)

26 से 82 सेंटीमीटर तक समुद्रों का जलस्तर बढ़ सकता है सदी के अंत तक (The sea level can rise from 26 to 82 cm by the end of the century)

8046 किलोमीटर दूर सहारा से अमरीका पहुंचा धूल का गुबार अटलांटिक की वायु प्रणाली के कारण