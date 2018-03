मुंबई। अपने ट्वीट के जरिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता ऋषि कपूर एक बार फिर से ट्वीटर पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही वीडियो को शेयर करते हुए ऋषि कपूर ने पूछा है कि, 'ये यौन शोषण है या छेड़छाड़?’ दरअसल, अभिनेता ने एक वीडियो ट्वीटर पर पोस्ट किया है। वीडियो में एक मोटी महिला रेस्टोरेंट के कैबिन के पास बैठी हुई दिखाई पड़ रही है। ठीक महिला के पीछे टेबल पर एक युवक भी बैठा हुआ है। वह युवक मोटी महिला की तरफ देखता है और एक अन्य शख्स को बुलाकर महिला को कोई संदेश देने को कहता है। वह शख्स युवक का संदेश लेकर मोटी महिला के पास जाता है। मोटी महिला संदेश सुनते ही आग बबूला हो जाती है और टेबल पर बैठे युवक को घूरने लगती है। इसके बाद महिला अपनी सीट से उतर जाती है और स्टूल को थोड़ी साइड करके बैठ जाती है।

महिला के साइड होते ही एक अलग नजारा दिखाई देता है। वीडियो में एक खूबसूरत सी लड़की (जो रेस्टोरेंट की कर्मचारी होती है) दिखाई देती है। वीडियो में लड़की को देखने के बाद समझ आता है कि, हकीकत में टेबल पर बैठे युवक को मोटी महिला से कोई दिक्कत नहीं होती है, वो दरअसल उस खूबसूरत लड़की को नहीं देख पा रहा था। इसलिए वो मोटी महिला को साइड हटाने के लिए ये तरकीब अपनाता है। अब, जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो ऐसे में ऋषि कपूर ने भी इसे शेयर करना जरूरी समझा। उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए ट्वीटर यूजर्स से पूछा है कि, ‘यह यौन शोषण है या छेड़छाड़?’

Question. What would this surmount to? Groping,molestation or sexual harassment? Or just clearing a blocked view? pic.twitter.com/ykosmVwYpA

