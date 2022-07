satna: दूसरे चरण में भाजपा को गढ़ बचाने की चिंता, मैहर में पृथक विन्ध्य फैक्टर

नगर परिषद अध्यक्ष के लिये रामनगर और नागौद में मंत्री और पूर्व मंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर

मैहर में नारायण त्रिपाठी का बैकडोर समर्थन पार्टियों के लिए बना मुसीबत

सतना। नगरीय निकाय के दूसरे चरण में नगर पालिका मैहर सहित नगर परिषद नागौद, रामनगर, रामपुर बाघेलान, अमरपाटन और कोटर में मतदान होना है लेकिन सबसे ज्यादा कश्मकस नागौद, रामनगर और मैहर में हैं और पूरे जिले की निगाहें भी इन्हीं नगरीय निकायों में है। हालांकि अभी तक कहीं भी पार्टियों ने अध्यक्ष पद के आधिकारिक दावेदार घोषित नहीं किये हैं लेकिन कमोवेश जिस पैटर्न पर चुनाव लड़ा जा रहा है उसे लेकर लगभग यह तय हो गया है अध्यक्ष पद की दावेदारी किसकी ओर से हैं। इसके साथ ही इन निकायों में पार्टियों सहित प्रत्याशियों के आका भी चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक रहे हैं।

In the second phase, BJP worries about saving its stronghold, separate Vindhya factor in Maihar