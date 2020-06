UNLOCK-2 : अनलॉक-2 में भी नहीं खुलेंगे स्कूल-कॉलेज

-केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन्स (Central government released guidelines)

-अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो, धार्मिक समारोह पर पाबंदी जारी रहेगी (International flights, metro, religious ceremonies will continue to be banned)

-कफ्र्यू रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा (Curfew will be from ten in the night to five in the morning)