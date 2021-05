इस जिम्नास्ट ने वो कर दिखाया जिसे करने में पुरुषों के पसीने छूटते हैं

ब्राजिलियन मूल की यूएस जिम्नास्ट (Gymnast) सिमोन बाइल्स (Simone is the most decorated American gymnast ever. She’s the third-most decorated gymnast in the world,) फिलहाल जुलाई में होने वाले टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympic) की तैयारी में जुटी हैं। हाल ही उन्होंने इस विश्वस्तरीय प्रतियोगिता के लिए अपनी 'वर्ल्ड क्लास' प्रैक्टिस की झलक भी दिखा दी है। 26 मई को यूएस नेशनल क्लासिक जिम्नास्ट प्रतियोगिता में सिमोन ने 'युर्चेंको डबल पाइक' वॉल्ट (Yurchenko double pike) की परफेक्ट लैंडिग कर ऑल-अराउंड प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया।

चर्चा में इसलिए

सिमोन बाइल्स ने यूएस क्लासिक जिम्नास्ट प्रतियोगिता में बेहद मुश्किल माने जाने वाले 'युर्चेंको डबल पाइक' में डबल बैक फ्लिप के साथ परफेक्ट लैंडिंग कर सबको चौंका दिया। साथ ही, ऐसा करने वाली वे दुनिया की पहली महिला जिम्नास्ट भी बन गईं। विशेषज्ञ इस कलाबाजी को पुरुष जिम्नास्ट्स के लिए भी बेहद चुनौतीपूर्ण मानते हैं।

ऐसे मिली प्रेरणा

बीते साल ओलंपिक टलने के बाद सिमोन ने 2021 ओलंपिक के लिए नई और बेहद मुश्किल कलाबाजी करने की ठानी। तब उन्होंने युर्चेंको वॉल्ट की जमकर प्रैक्टिस की और कर दिखाया।