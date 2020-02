कश्मीर की वादियों में बच्चों और अभिभावकों के चेहरों पर लौटी मुस्कान

कश्मीर की वादियों में सात महीनों बाद अभिभावकों और उनके बच्चों के ( Smile return on faces ) चेहरों पर मुस्कान लौटी है। सुरक्षा कारणों से घरों में बंद बच्चों को अब ( Schools were closed for security reasons ) खेलने-कूदने के खुला मैदान मिला है। बच्चों के सपनों को अब पंख मिलेंगे। बंद स्कूलों घंटी बज ( Bell ringing in schools ) गई है।