Suryagrahan 2020 : 900 वर्ष बाद ऐसा योग, जानिए क्या होगा इसका असर

-छह ग्रह वक्री रहेंगे यानी उल्टी चाल चलेंगे (Six planets will remain retrograde, meaning they will move in reverse.)

-देश और दुनिया पर क्या होगा सूर्यग्रहण का प्रभाव (What will be the effect of solar eclipse on the country and the world)