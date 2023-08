पालना गृह में फिर कोई छोड़ गया मासूम

Published: Aug 02, 2023 07:43:30 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

महिला एवं बाल चिकित्सालय स्थित पालना गृह की 30 जुलाई की रात 8.20 बजे घंटी बजी,आवाज सुनकर ड्यूटी पर मौजूद नर्स हेमलता और फरजना दौड़ पड़ी। यहां पालना में एक मासूम को देख कर एक बार फिर उनके दिल पसीज गए। Someone left the child in palana

पालना गृह में फिर कोई छोड़ गया मासूम

चित्तौडग़ढ़ में महिला एवं बाल चिकित्सालय के एनआईसीयू में बच्चे को लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। शिशु रोग विशेषज्ञ जयसिंह मीणा ने बताया कि नवजात बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ था, फिर भी उसे ऑब्जर्वेशन के लिए दो दिन तक एनआईसीयू में ही रखा गया। उसका वजन लगभग दो किलो 540 ग्राम है।