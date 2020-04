MASK : मूक बधिरों के लिए बनाए विशेष प्रकार के मास्क

-केंटकी की एश्ले लॉरेंस अपनी मां के साथ मास्क बनाकर मुफ्त दे रही हैं। (Mask deaf or hard of hearing)

Face masks cover the mouth, making it harder for the deaf and the hard of hearing to communicate