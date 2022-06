दो सप्ताह में शुरु कराएं कन्ट्रोल रुम, नाले-नालियों की हो सफाई

Start control room in two weeks, cleaning of drains

-एसडीएम ने मानसून पूर्व की तैयारियों को लेकर ली अधिकारियों की बैठक, दिए निर्देश

करौली Published: June 03, 2022 11:49:38 pm



हिण्डौनसिटी. दक्षिण-पश्चिम मानसून के सक्रिय होने के मद्देनजर उपखंड स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक बीती शाम उप जिला कलक्टर कार्यालय में हुई। जिसमें एसडीएम अनूप सिंह ने मानसून पूर्व की तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए। साथ ही 15 जून से प्रत्येक तहसील एवं उपखंड मुख्यालय पर कंट्रोल रूम की स्थापना करने की बात कही।

दो सप्ताह में शुरु कराएं कन्ट्रोल रुम, नाले-नालियों की हो सफाई



बैठक में एसडीएम ने मानसून पूर्व शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य नाले और नालियों की सफाई करवाने, जलभराव वाले स्थानों का चिन्हीकरण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने, मानसून के संबंध में ग्राम पंचायत कोर कमेटी की बैठक आयोजित करने, सहायता उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, मानसून के दौरान आवश्यकता पडऩे पर पूर्व से ही गोताखोरों की सूची तैयार करने, क्षेत्र में ऐसी पुलिया को चिन्हित करने जहां ओवर फ्लो अधिक होने की संभावना हो एवं उस इलाके में आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था मुहैया कराने तथा सभी विभागों का कंट्रोल रूम अलग से स्थापित करने के निर्देश दिए।

एसडीएम ने विभाग वार समीक्षा करते हुए कंट्रोल रूमों पर चौबीसों घंटे सेवाएं सुनिश्चित कराने की बात कही। साथ ही वहां के दूरभाष नंबरों का प्रचार-प्रसार कराने एवं दक्ष कार्मिकों की तत्काल प्रभाव से नियुक्ति करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने पंचायती राज विभाग द्वारा क्षेत्रीय बांधों की पाल की मरमत के लिए कार्य योजना तैयार करने तथा निचले इलाकों में रह रहे ग्रामीणों को चिन्हित कर आपातकाल की स्थिति में उन्हें एवं पशुओं को अन्यत्र स्थान पर पहुंचाने की बात कही। साथ ही आपात स्थिति में भोजन की व्यवस्था इंदिरा रसोई के माध्यम से किए जाने तथा गंभीर नदी के आसपास के इलाकों में आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करने की बात कही।

एसडीएम ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कनिष्ठ अभियंता को जलभराव की स्थिति में मडपंप व पंपसेटों की व्यवस्था करने तथा बिजली आपूर्ति में व्यवधान होने पर जनरेटर की व्यवस्था से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की बात कही। इसके अलावा विद्युत निगम के अधिकारियों से कहा कि आपात स्थिति में उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को कटकड़ नदी क्षेत्र में साइन बोर्ड लगाने एवं कट्टो, जेसीबी और कंट्रोल रूम की व्यवस्था करने की बात कही। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त कीर्ति कुमावत, तहसीलदार गजानंद मीणा, श्रीमहावीरजी तहसीलदार महावीर प्रसाद, बीसीएमओ डॉ. दीपक चौधरी, विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता बाबूलाल मीणा, नायब तहसीलदार विजय जैन, पंचायत समिति सहायक विकास अधिकारी सोहन सिंह, सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता कमलकेश मीणा, कनिष्ठ अभियंता अखिलेश शर्मा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कनिष्ठ अभियंता जगदीश मीणा, विद्युत निगम के सहायक अभियंता अरविंद गुप्ता, मुख्य डाकघर के पोस्टमास्टर समय सिंह मीणा, निगम के सहायक अभियंता मोहित कटियार आदि मौजूद रहे। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें