Video: लद्दाख के युवा का कमाल, अनोखा वॉश ​बेसिन डिजाइन कर अस्पताल को दिया

जम्मू: लद्दाख में तमचोस गुरमेट नामक युवा ने बिना स्पर्श किए हाथ धोने वाले वाश बेसिन डिजाइन किया है। जब समूचे विश्व के साथ भारत कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा हैं ऐसे में संक्रमण से बचने के लिए ऐसा अविष्कार की बहुत जरूरत है। इस इनोवेशन का नाम इंफेक्शन-फ्री टेप रखा गया है। हाथ धोने के लिए साबुन की तरल बूंदें, पानी, हथेलियों को पोंछने के लिए टिशू पेपर और इस्तेमाल किए गए गीले टिश्यूज को बिना कुछ छुए इसे डिस्पोज किया जा सकता है। तमचोस गुरमीत ने इसे एसएनएम अस्पताल को दान किया है। बता दें कि इस समय जब पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है ऐसे समय में संक्रमण फैलने से रोकने के लिए इस तरह के प्रयोग बहुत जरूरी है। इस वॉश बेसिन की मदद से हम संक्रमण के खतरे को खत्म कर सकते है।





#coronawarriors

Innovator Tamchos Gurmet from Domkhar #Ladakh made touch-free hand wash equipment to keep doctors & medical staff safe from infections.

He made it within 5 days & donated to SNM Hospital, #Leh.

Secretary Health Rigzin Samphel & medical staff applaud & thank him pic.twitter.com/xX241u5Win