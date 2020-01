99 फीसदी लोगों से ज्यादा खुश रहते हैं 01 फीसदी अमीर

सर्वे के अनुसार देश का ज्यादा से ज्यादा धन संचय करने वाले ये अमीर अमरीकी अपने जीवन के हर पहलू से पूरी तरह संतुष्ट नजर आते हैं। इस श्रेणी में शामिल 90 फीसदी अमीरों का कहना है कि वे अपने जीवन से 'पूरी तरह से' या 'बहुत' ज्यादा संतुष्ट हैं। वहीं दो-तिहाई मध्यम आय वाले परिवारों की तुलना में प्रति वर्ष 35 हजार से 99 हजार डॉलर कमाने वाले और 35 हजार डॉलर से कम घरेलू आय वाले 44 फीसदी लोग अपने जीवन से कम संतुष्ट नजर आए। हालांकि01 फीसदी कुल अमरीकी आबादी का इतना छोटा उपसमुच्चय है कि जनमत सर्वेक्षण आमतौर पर उनके विचारों को समझने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसे सर्वे में 1000 उत्तरदाताओं के साथ इस शीर्ष अमरीकी अमरीरों में से केवल 10 लोगों के शामिल होने की संभावना अधिक है।

पहले भी होती रही है बहस

जीवन में धन-संपत्ति और खुशियों के बीच संबंधों पर इससे पहले भी कई अर्थशास्त्रीय सर्वे और शोध हो चुके हैं। over-simplification (बहुत ज्यादा सरलीकरण करना) के जोखिम पर अध्ययनों में सामने आया कि लगभग 75 हजार डॉलर की सालाना आय वाले लोगों में धन-संपत्ति और खुशियों के स्तर के बीच मजबूत सहसंबंध पाया गया है। हालांकि शोधकर्ता 'खुशी' or happiness (जो एक भावनात्मक स्थिति है) और 'जीवन में संतुष्टि' (satisfaction in life or जो जीवन में स्थायीत्व को दर्शाता है) पर खुशियों को परखते हैं। ये गुण एक-दूसरे से अत्यधिक सहसंबद्ध हैं, लेकिन इनमें उतना ही अंतर भी हो सकता है।

सर्वे में उत्तरदाताओं से जीवन की संतुष्टि के बारे में पूछा गया बजाय पल-भर की खुशी के। हालांकि अध्ययनों से पता चला है कि एक खुशी एक 'संतृप्ति बिंदु' (satiation point) है ऐसी सीमा जिसके आगे बहुत ज्यादा पैसा हमारे दिन-प्रतिदिन के मूड पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं डालता है। दूसरे शब्दों में, एक अमीर आदमी दिन-प्रतिदिन के बाकी हिस्सों से अधिक खुश नहीं हो सकता है लेकिन वह बहुत अधिक आत्म-संतुष्ट हैं। अधिकांश अमरीकियों की दिन-प्रतिदिन की वित्तीय चिंताओं के साथ अमीरों के पास बहुत कम व्यावहारिक अनुभव है। कम आय वाले परिवारों में से 40 फीसदी ने कहा कि उन्हें अपने चिकित्सा बिलों का भुगतान करने में परेशानी हुई। वहीं 30 फीसदी बोले कि उन्हें भोजन के लिए भुगतान करने में कठिनाई हुई।

सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि नीतियों के प्रति अमीरों का नजरिया भी अलग होता है। उदाहरण के लिए शीर्ष 1 फीसदी में से आधे से अधिक का कहना है कि संघीय कानूनविदों को अमीर और गरीबों के बीच आय के अंतर को कम करने की प्राथमिकता नहीं रखनी चाहिए। इसके विपरीत, कम आय वाले दो-तिहाई अमरीकियों का कहना है कि असमानता को कम करना एक संघीय प्राथमिकता होनी चाहिए। हालांकि 59 फीसदी कम आय वाले अमरीकियों का कहना है कि अमीरों को अधिक करों का भुगतान करना चाहिए। जबकि शीर्ष 1 फीसदी में शामिल अमीरों में से सिर्फ एक तिहाई इस पर सहमत हैं।