दुबई में दुनिया की सबसे महंगी कॉफी — एक कप की कीमत करीब ₹82,000

जयपुर। दुबई के एक कैफे ने दुनिया की सबसे महंगी कॉफी बेचनी शुरू की है, जिसकी कीमत लगभग 1,000 अमरीकी डॉलर (करीब 82,000 रुपए) प्रति कप है। यह कॉफी पनामा (Panama) से लाई गई खास किस्म की बीन्स से बनाई जाती है, जिन्हें बेहद ऊंची कीमत पर खरीदा गया था। दुबई पहले से ही अपनी आलीशान चीजों के लिए मशहूर है। यहां दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, एक विशाल मॉल में इनडोर स्की एरिया और पांच सितारा होटलों से भरा कृत्रिम द्वीप मौजूद है। जुलिथ (Julith) नाम के इस कैफे के सह-संस्थापक सेरकन सागसोज (Serkan Sagsoz) ने बताया कि उन्होंने यह कॉफी पेश करने के लिए दुबई को “सही जगह” माना। उनका कैफे अब तक लगभग 400 कप इस प्रीमियम कॉफी के परोसने की योजना बना रहा है। इस कॉफी का स्वाद फूलों और फलों जैसा बताया गया है — इसमें जैस्मीन, संतरा, बर्गमोट, खूबानी और आड़ू जैसे हल्के स्वाद महसूस होते हैं। सागसोज के अनुसार, इसका स्वाद “शहद जैसा मीठा और नाजुक” है। पिछले महीने ही दुबई को दुनिया की सबसे महंगी कॉफी के लिए गिनीज़ रिकॉर्ड मिला था, जब एक अन्य कैफ़े ने 2,500 दिरहम (करीब ₹56,000) की कॉफी बेची थी। स्थानीय लोग इस नई कीमत को हैरान करने वाला तो मानते हैं, लेकिन साथ ही कहते हैं कि “यह दुबई के लिए आम बात है।” इस कॉफी के लिए बीन्स को पनामा की नीलामी में कई घंटों की बोली के बाद खरीदा गया। 20 किलोग्राम बीन्स के लिए करीब 2.2 मिलियन दिरहम (लगभग $600,000) चुकाए गए — जो अब तक की सबसे ऊंची कीमत मानी जा रही है। इन बीन्स को पनामा के बारू ज्वालामुखी के पास “निडो 7 गीशा (Nido 7 Geisha)” नामक बागान में उगाया गया है। कैफे ने बताया कि यह कॉफी केवल कुछ चुनिंदा ग्राहकों, जिनमें दुबई के शाही परिवार के सदस्य भी शामिल हैं, को ही परोसी जाएगी।