AMAZING : कोरोना के डर से जापान में बंद होगी सदियों पुरानी ये परंपरा

-सोशल डिस्टेंसिंग में बाधा बन रही है ये प्रथा (This practice is becoming an obstacle in social distancing)

-जापान में 15477 मामले सामने आए हैं, जबकि 577 लोगों की जान जा चुकी है।