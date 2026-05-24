Dholpur: कछुआ चाल…एक माह में एक किमी ही नाला हुआ साफ

एनएचएआई के नालों की सफाई सालों से नहीं होने के कारण नाले चौक हैं। जिसके चलते गत वर्ष शहर में होने वाले जलभराव में इन नालों ने भी महती भूमिका अदा की थी। नाले साफ नहीं होने और जलभराव के कारण प्रशासन और मीडिया के मामला उठाने के बाद एनएचएआई को इन नालों की सुध आई और नाले साफ किए गए, लेकिन उस वक्त भी नाला सफाई का कार्य केवल खानापूर्ति तक ही सीमित रहा। एनएचएआई ने नाले साफ तो किए लेकिन कुछ-कुछ जगह और अधिकतर जगहों पर नाले यूं ही छोड़ दिए गए। इस दौरान वाटर वक्र्स स्थित पेट्रोल पंप से गुलाब बाग तक नालों की सफाई की गई, जबकि अन्य जगहों पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो वहीं इस सीजन भी ऐसा ही दृश्य फिर दिखाई दे रहा है। विभाग इन दिनों नालों की सफाई करा रहा है। यह सफाई नारायण ढाबे से प्रारंभ हुई है जो कि सागरपाड़ा तक होगी। सफाई कार्य को प्रारंभ हुए एक माह का समय तक हो चुका है, लेकिन इस एक माह में अभी तक केवल एक किलोमीटर यानी सुंदर कालोनी तक ही नाला साफ हो पाया है। यानी देखा जाए तो अभी सागर पाड़ा तक नालों की सफाई शेष है और उसके बाद दूसरे ओर के नालों की सफाई की जानी है। वहीं मानूसन अपने आगमन की तैयारियों में है। ऐसी स्थिति में मानसून से पहले एनएचएआई के नालों की सफाई होना मुश्किल ही दिखता है।