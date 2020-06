UNLOCK 1.0 : आज से लॉकडाउन में सिलसिलेवार छूट, जानिए क्या खुलेगा, क्या नहीं ?

-अनलॉक 1.0 से जुड़ी सारी बातें (All things related to Unlock 1.0)

-देश में कहीं भी आने-जाने की छूट (Access to and from anywhere in the country)

-8 जून के बाद खुलेंगे होटल और धार्मिक स्थल (Hotels and shrines to open after June 8)