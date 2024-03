'हमारा साहिल कहां है, भारतीय नौसेना जवाब दो'

Submitted by:

जम्मूPublished: Mar 07, 2024 02:28:55 am

लापता नाविक साहिल वर्मा के माता-पिता ने भी 27 फरवरी को ड्यूटी के दौरान मुंबई में भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस कोच्चि से उसके लापता होने की परिस्थितियों की सीबीआई जांच की मांग की।

Protest In Jammu and file Photo Of Sahil Verma