FIFA Best Player Awards के लिए 11 खिलाड़ियों के नाम हुए शार्टलिस्ट, लिस्ट में मेसी और रोनाल्डो के भी नाम

FIFA Best Player Awards: फीफा ने हर साल दिए जाने वाले फीफा बेस्ट प्लेयर अवॉर्ड के लिए अपनी शॉर्टलिस्ट जारी कर दी है. फीफा के इस लिस्ट में 11 खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं. पिछले कई सालों के तरह इस साल भी इस लिस्ट में लियोनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम शामिल हैं. दोनों स्टार खिलाड़ी के नाम लंबे समय से इस लिस्ट में शामिल हैं. साल 2020 में FIFA Best Player का अवार्ड जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख के स्ट्राइकटर राबर्ट लेवंडॉस्की ने जीता था. बायर्न म्यूनिख इस साल भी इस लिस्ट में शामिल हैं.

वहीं इस साल इंग्लिश प्रीमियर लीग से क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अलावा चार अन्य खिलाड़ियों का नाम इसमें शामिल किया गया है. इस लिस्ट में लिवरपूल के मोहम्मद सलाह, मैनचेस्टर सिटी के प्लेमेकर केविन डी ब्रायने, और चेल्सिया के एन गोलो कांटे व जॉरगिनो अवॉर्ड की दौड़ में शामिल हैं. इंग्लिश प्रीमियर लीग के अलावा स्पेनिश ला लिगा से रियल रियल मैड्रिड के स्ट्राइकर करीम बेंजेमा, जर्मन लीग से बोरसिया डार्टमंड के फॉरवर्ड अरलिंग हालैंड और फ्रेंच लीग-1 से पेरिस सेंट जर्मन के किलियन एमबापे और नेमार भी इस लिस्ट में शामिल हैं.

बेस्ट गोल कीपर के लिए आए हैं पांच नाम

वहीं फीफा के बेस्ट गोलकीपर के लिए यूरो कप में प्लेयर ऑफ दे टूर्नामेंट रहे इटली के डोनारूमा का नाम शामिल है. उनके अलावा इस दौड़ में लिवरपूल के एलिसन बेकर, चेल्सी के मेंडी और लिसिस्टर सिटी के कैस्पर शिमाइकल बेस्ट गोलकीपर अवॉर्ड की शॉर्टलिस्ट में शामिल किए गए हैं.

बेस्ट कोच के लिए दावेदार

मैनचेस्टर सिटी के कोच पेप गुआर्डिलोआ, चेल्सी के थॉमस टचल, टोटेनहम के बॉस एंटोनियो कांटे, इटली को यूरो कप 2020 जिताने वाले रोबर्टो मचिनी और जर्मनी के हांसी फ्लिक फीफा के बेस्ट कोच ऑफ द ईयर अवॉर्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं

