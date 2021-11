Barcelona के स्टार स्ट्राइकर सर्जियो ले सकते है फुटबॉल से संन्यास, कैटेलोनिया रेडियो ने बताया- उनकी हार्ट प्रॉब्लम गंभीर

Barcelona Striker Sergio may Retire From Football: बार्सिलोना के स्टार स्ट्राइकर सर्जियो एग्वेरो (Sergio Aguero) हार्ट प्रॉब्लम काफी गंभीर बताई जा रही है. वह अपने हार्ट प्रॉब्लम के चलते फुटबॉल करियर से संन्यास ले सकते हैं. सर्जियो एग्वेरो को कैपनाऊ में 31 अक्टूबर को एल्वस के खिलाफ मुकाबले के 42वें मिनट में उन्हें अचानक मैदान छोड़कर जाना पड़ा था. इसके बाद से दिल से जुड़ी समस्या के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसके बाद कैटेनोनिया रेडियो के मुताबिक सर्जियो की समस्या उम्मीद से ज्यादा जटिल दिखाई दे रही है. वे कार्डियक एरिथमिया से जूझ रहे हैं और यह उनके करियर के लिए बड़ा खतरा है.

बार्सिलोना क्लब ने उस वक्त जारी किया था स्टेटमेंट

उस मैच के बाद बार्सिलोना क्लब ने इस घटना का स्टेटमेंट जारी कर कहा था कि डॉ जोसेप ब्रुगाडा की निगरानी में सर्जियो की डायग्नोस्टिक और चिकत्सीय प्रक्रिया हुई है. वह अब क्लब से बाहर है और उनका तीन महीनों तक इलाज चलेगा. प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाएगा ताकि उनके ठीक होने की प्रक्रिया को निर्धारित किया जा सके.

हॉस्पिटल जाने के बाद सर्जियो ने जारी किया वीडियो

अस्पताल जाने के बाद बार्सिलोना के स्टार स्ट्राइकर ने सर्जियो का एक वीडियो शेयर किया था. जिसमें सर्जियो अपने फैंस के सपोर्ट के लिए धन्यवाद कहते नजर आ रहे हैं. सर्जियो ने कहा मैं ठीक हूं. आपके प्यार और मदद से इतने सारे संदेशों, जिनसे मेरा दिल आज और मजबूत बना है, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं.

अर्जेंटीना के सर्जियो एग्वेरो लंबे वक्त तक इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी से खेलते आए थे. बार्सिलोना ने उन्हें इसी साल क्लब में शामिल किया था.

